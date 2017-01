Unfälle : Fahrradfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Rövershagen (Landkreis Rostock) am Montagabend schwer verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer erfasste die 18-Jährige, als sie die Bundesstraße 105 entlangfuhr, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Er habe sie zu spät gesehen, hieß es. Durch den Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie kam in eine Klinik. Die alarmierten Polizisten stellten fest, dass der 45-Jährige offenbar betrunken gefahren war. Ein Alkoholtest ergab mehr als ein Promille. Zudem besaß er keinen gültigen Führerschein.

