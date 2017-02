Leute : Fallada-Festival und Gedenken zum 70. Todestag des Dichters

Mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnern die Hans-Fallada-Gesellschaft (Carwitz) und das Fallada-Haus (Greifswald) an den 70. Todestag des Schriftstellers (1893-1947). So findet an diesem Wochenende im Geburtshaus Falladas und im Phoebus-Theater in Greifswald ein ganzes Festival mit Vorträgen, Lesungen, Musik und Puppenspiel statt, wie ein Sprecher der Fallada-Gesellschaft am Freitag erklärte. Dort werde unter anderem Achim Ditzen als Sohn des Schriftstellers zu Gast sein und aus Briefen seines Vaters lesen.