Fischerei : Fangbegrenzung für Angler: Nur noch drei statt fünf Dorsche

Drei statt fünf heißt es von diesem Mittwoch an für Dorschangler in Mecklenburg-Vorpommern. Am 1. Februar beginnt die von der EU-Kommission bestimmte zweimonatige Laichschonzeit für Dorsche in der westlichen Ostsee, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock am Dienstag mit. Demnach dürfen die Berufsfischer nicht mehr gezielt Dorsche fangen, wie LALLF-Direktor Frerk Feldhusen sagte. «Die erlaubte Tagesfangmenge der Angler verringert sich von fünf auf drei Fische pro Kalendertag.» Die Dorsche müssen mindestens 35 Zentimeter lang sein.