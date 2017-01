Fußball : FC Hansa Rostock braucht neuen Hauptsponsor

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss sich einen neuen Hauptsponsor suchen. Das Schweriner Reiseunternehmen (Kurzurlaub.de), das bei den Mecklenburgern seit 2014 auf der Trikotbrust wirbt, wird sein Engagement in dieser Form über das Vertragsende am Saisonende hinaus nicht verlängern. «Das Engagement als Hauptsponsor endet zwar nach drei sehr intensiven Jahren, aber wir haben uns auf eine abgewandelte Kooperation zu beidseitigem Nutzen geeinigt», sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien in einer Pressemitteilung.

