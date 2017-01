Brände : Feuer in Putenmastanlage: Verdacht auf Brandstiftung

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Bei einem Feuer in einer Putenmastanlage in Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Mittwochabend ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Laut Polizei gibt es Verdacht auf Brandstiftung. Ein 80 mal 30 Meter langes Stallgebäude, in dem Stroh und Radlader gelagert wurden, brannte vollständig nieder, wie die Behörde am Donnerstag weiter mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe noch verhindern können, dass das Feuer auf die benachbarten Putenställe übergriff. Einen abgestellten Radlader konnten sie rechtzeitig aus dem Stall bergen, so dass dieser nur leicht beschädigt wurde. Rund 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

