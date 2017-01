Prozesse : Frau gefesselt und zu Tode gepeitscht: Prozess gestartet

1 von 1 Foto: Winfried Wagner 1 von 1

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Lebensgefährtin gefesselt und zu Tode gepeitscht haben soll. Dem 51-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Computerfachmann lebte mit dem 32 Jahre alten Opfer in Alt Rehse bei Neubrandenburg. Der Fall war im August 2016 bekannt geworden, weil Nachbarn die Polizei zum wiederholten Mal wegen Ruhestörung gerufen hatten. Die Polizisten fanden die stark verweste und gefesselte Leiche im Haus des Mannes. Der Angeklagte war vor mehreren Jahren aus der Nähe von Stuttgart nach Alt Rehse gezogen. Die Frau war kurzfristig über eine Kuppelshow des TV-Senders Sat.1 bekannt geworden, später zu dem Mann gezogen und stand unter gesetzlicher Betreuung.