Notfälle : Frau verletzt sich vor Rügens Kreidefelsen

Eine Frau hat sich am Ufer vor Rügens bekannten Kreidefelsen den Fuß gebrochen und ist von Seenotrettern aus ihrer misslichen Lage befreit worden. Die Frau war am Samstag auf den Steinen vor der Steilküste gestürzt und konnte nicht über die Treppen transportiert werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Sonntag sagte. Nachdem sie von einem Notarzt behandelt wurde, brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frau in einem Schlauchboot zu einem Seenotrettungsboot. Dort wurde sie von den Seenotrettern versorgt und nach Sassnitz transportiert. Sie kam in ein Krankenhaus.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 13:36 Uhr