Bildung : Frühzeitig um Traumberuf bewerben: «Early Bird»-Aktion

Auf einen Bewerber um eine Lehrstelle kommen in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Wirtschaftsministeriums durchschnittlich drei Stellenangebote. «Die Jugendlichen haben sehr gute Chancen, einen Ausbildungsplatz im Land zu erhalten», sagte Minister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin aus Anlass des Starts der Aktion «Early Bird». Die Fachkräftekampagne «Durchstarten in MV» will damit Jugendliche dazu bringen, sich frühzeitig um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Zum Start seien bereits 170 Ausbildungsangebote eingestellt. Im vorigen Jahr seien 217 Early-Bird-Angebote von rund 150 Unternehmen eingetragen worden.