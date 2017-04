Unfälle : Fußgänger auf Autobahn 24 tödlich verletzt

Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntag auf der Autobahn 24 in Höhe der Raststätte Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) angefahren und dabei ums Leben gekommen. Der junge Mann aus Großbritannien hielt sich mit zwei Freunden in der Nähe der Mittelleitplanken der Fahrbahn auf, um Fotos mit dem Handy zu machen, wie die Polizei mitteilte. Die Männer waren betrunken und wurden später von zwei Notfallseelsorgern betreut. Die Autobahn 24 wurde auf Höhe der Unfallstelle in Richtung Berlin vollgesperrt. Der Verkehr wurde über die Raststätte umgeleitet. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu erheblichen Staus.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 16:56 Uhr