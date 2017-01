Bildung : Genug Geld für alle geplanten Klassenfahrten

Für alle im laufenden Schuljahr geplanten Klassenfahrten in Mecklenburg-Vorpommern ist genügend Geld vorhanden. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sagte am Dienstag auf der Wintertagung der Vereinigung der Schulleiter an Gymnasien: «Die Sorge, geplante Klassenfahrten könnten wegen fehlender Mittel nicht durchgeführt werden, ist unbegründet.» Das Land habe die Mittel für Klassenfahrten bereits 2012 auf jährlich 700 800 Euro aufgestockt.