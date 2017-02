Prozesse : Gericht ahndet tödlichen Krad-Autounfall

Das Amtsgericht Waren an der Müritz hat eine Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 2250 Euro und einen Monat Fahrverbot verurteilt. Die 72 Jahre alte Frau hatte am Dienstag vor Gericht eingeräumt, im April 2016 einem Motorradfahrer bei Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) die Vorfahrt genommen zu haben. Der 63-jährige Kradfahrer starb bei dem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 198 noch am Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.