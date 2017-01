Wetter : Geringe Schäden nach schwerer Sturmflut in Wismar

Die schwere Sturmflut am Mittwochabend hat in Wismar nach Einschätzung von Hafenkapitän Harald Forst geringe Schäden verursacht. Das Wasser sei bis auf 6,83 Meter gestiegen - 1,83 Meter über Normal und 33 Zentimeter höher als vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vorhergesagt. Zahlreiche Straßen in Hafennähe standen unter Wasser, an manchen Stellen bis zu einem halben Meter. Sie waren aber vorsorglich gesperrt worden.