Prozesse : Geständnis bringt Friedhofsglocken-Dieb Bewährungsstrafe

Der vorbestrafte Mann hatte gestanden, zwei Glocken Ende 2015 in Hohenbrünzow und Dahmen (Landkreis Rostock) entwendet zu haben. Er habe seine Glockensammlung erweitern wollen und sei an antiken Sachen interessiert. Die historischen Glocken hatten Polizisten 2016 in seiner Wohnung gefunden. Sie läuten inzwischen wieder auf den Friedhöfen.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 15:52 Uhr