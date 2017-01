Kriminalität : Gestohlener Lastwagen in Polen wiederentdeckt

Polnische Polizisten haben einen in Vorpommern gestohlenen Lastwagen im Wert von 100 000 Euro aufgespürt. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Sonntag mitteilte, fanden die Beamten das Spezialfahrzeug für den Gülletransport am Samstagabend bei einer Kontrolle 20 Kilometer hinter der Grenze. Der Fahrer floh, als die Polizei den Laster nahe Pölit (Police) anhielt. Er war erst fünf Stunden vorher in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) abgestellt worden. Die Ermittlungen liefen über eine deutsch-polnische Kontaktstelle in Ueckermünde.