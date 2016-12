Gewerkschaften : Gewerkschaft will höhere Lohnvorgaben

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sollen nach dem Willen der Gewerkschaften künftig auch in Mecklenburg-Vorpommern Stundenlöhne oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro gelten. Damit solle der Druck auf die Unternehmen erhöht werden, ihre Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen, begründete ein DGB-Sprecher den Vorstoß. Als Vorbild gelte Schleswig-Holstein.

Dort hatte die SPD-geführte Landesregierung gegen den Willen der Unternehmen beschlossen, öffentliche Aufträge nur noch an Firmen zu vergeben, die mindestens 9,99 Euro je Stunde zahlen. Die Erhöhung soll zum 1. Februar 2017 greifen. Sie lehnt sich an den Mindestlohn im Tarifvertrag für die Landesbediensteten an.

SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern hatten im Koalitionsvertrag verankert, die Tarifbindung im Land deutlich steigern zu wollen. Dazu werden Änderungen bei der Investitionsförderung sowie im Vergaberecht erwogen. Als eines der ersten Bundesländer hatte Mecklenburg-Vorpommern schon 2012 eine Lohn-Untergrenze von 8,50 Euro für öffentliche Aufträge eingeführt. Dennoch war das Lohnniveau im Vergleich zu anderen Ländern nicht merklich gestiegen.

Nach Angaben von DGB-Nordchef Uwe Polkaehn ist Mecklenburg-Vorpommern unverändert der «Lohnkeller» der Nation. Erhebungen zufolge unterliegt nur etwa jedes vierte Unternehmen im Nordosten einer Tarifbindung, rund 40 Prozent orientieren sich bei der Lohngestaltung an bestehenden Tarifverträgen. Das Lohnniveau liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 79 Prozent des Bundesdurchschnitts.

Koalitionsvertrag, Punkte III 16/17