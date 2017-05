Gewerkschaften : Gewerkschaften im Norden starten 1.Mai-Kundgebungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Der DGB Nord hatte an 28 Orten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Veranstaltungen eingeladen. Sie standen unter dem diesjährigen Motto «Wir sind viele. Wir sind eins.» Die Arbeitnehmervertreter wollten sich im Landtags- und Bundestagswahljahr 2017 für mehr Lohn, das Ende befristeter Arbeitsverträge und ein Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeitbeschäftigung einsetzen. Am Vormittag sollte es in Hamburg einen Demonstrationszug und anschließend eine Kundgebung auf dem Fischmarkt geben. Der DGB Bezirk Nord hat nach eigenen Angaben in den drei nördlichen Bundesländern rund 420 000 Mitglieder.

DGB Nord - Veranstaltungen am 1. Mai

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 10:31 Uhr