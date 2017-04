Arbeitsmarkt : Girls' Day mit Angeboten für fast 2400 Mädchen in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

In Rostock lädt die Bundespolizei Mädchen der Klassen 8 bis 10 zu einem Aktionstag ein. Die Jugendlichen erhalten einen Einblick in die Aufgaben der Bundespolizeiinspektionen auf dem Lande und auf See. Im Max-Planck- Instituts für Plasmaphysik in Greifswald erfahren Schülerinnen besichtigen sie die Großanlage Wendelstein 7-X.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 02:45 Uhr