Verkehr : Greifswald: Raser mit 123 Stundenkilometer gemessen

Die Polizei hat in Greifswald einen besonders auffälligen Raser ertappt. Der Mann war am Sonntag bei zugelassenen 50 Stundenkilometern in der Stadt mit 123 Stundenkilometern unterwegs und wurde geblitzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihm drohen nun drei Monate Führerscheinentzug, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Bußgeld von 480 Euro.

