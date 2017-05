Tiere : Grindwal im Kattegat gestrandet: Skelett kommt nach Stralsund

Ein Grindwal ist im Grenzgewässer zwischen Nord- und Ostsee an der schwedischen Westküste gestrandet und dort verendet. Das 5,28 Meter lange, männliche Tier wurde inzwischen von Mitarbeitern des Deutschen Meeresmuseums vor Ort seziert, wie der Kurator für Meeressäuger, Michael Dähne, sagte. Die Wissenschaftler wollten am Samstag Schädel und Knochen nach Stralsund bringen. Das Meeresmuseum wolle das Skelett für eine Ausstellung präparieren. Warum das Tier, das eigentlich im offenen Nordatlantik beheimatet sei, bis in den nördlichen Kattegat vordrang und dort verendete, sei unklar. Grindwale seien in diesen Gewässern sehr seltene Irrgäste.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 12:16 Uhr