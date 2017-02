Agrar : Großes Aufräumen im Geflügelhof Schwanheide

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

Nach der Tötung aller Legehennen wegen der Vogelgrippe im Geflügelhof Schwanheide (Landkreis Ludwigslust- Parchim) steht die Reinigung und Desinfektion der Ställe an. Die Kadaver der 106 000 Tiere sollen am Donnerstag in die Tierkörperverwertungsanlage Secanim bei Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) gebracht werden. Da die Tiere infiziert sein können, werden sie nach Angaben eines Sprechers sterilisiert, zu Tiermehl und Tierfett verarbeitet und zur Gewinnung von Wärme und Energie verbrannt. Die Tötungsaktion in Schwanheide gilt als eine der größten Keulungen seit Ausbruch der Vogelgrippe im vergangenen November.

von dpa

erstellt am 02.Feb.2017 | 07:12 Uhr