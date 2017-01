Agrar : Grüne Woche als Werbeplattform: Erneut 60 Aussteller aus MV

1 von 1 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert 1 von 1

Mit großen Erwartungen blickt die Ernährungsgüterwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns auf die am Freitag beginnende Internationale Grüne Woche in Berlin. Die zehntägige Schau am Funkturm gilt als eine der weltweit größte Verbrauchermessen und damit als wichtiger Treffpunkt zum Knüpfen neuer Geschäftskontakte. Rund 60 Unternehmen, Verbände, Landkreise und Tourismusanbieter aus Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Teilnahme angekündigt. Am Dienstag (13.00 Uhr) will Agrarminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin über die Angebote in der traditionellen Länderhalle informieren. Sie gehört laut Backhaus in jedem Jahr zu den beliebtesten Messeständen. Bis zu 50 000 Besucher werden dort täglich gezählt.

