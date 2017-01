Maschinenbau : Gute Geschäftslage im ostdeutschen Maschinenbau

Die meisten Maschinenbaufirmen im Osten Deutschlands machen derzeit gute Geschäfte. Bei einer Befragung hätten 71 von 100 Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als sehr gut oder gut bezeichnet, teilte der Landesverband Ost im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau am Dienstag in Leipzig mit. Die Auslastung der Kapazitäten habe im vierten Quartal 2016 bei durchschnittlich 87,5 Prozent gelegen. 75 Prozent der Unternehmen hätten einen höheren Auftragsbestand (plus 8 Prozent) gemeldet als im Vorquartal.