Bildung : Handys in der Schule: keine einheitlichen Regeln in MV

Wenn im Unterricht ein Handy schrillt, gibt es Ärger für den Besitzer - und mancherorts Kuchen für den Rest der Klasse. Von solch einer Strafe berichteten Rostocker Schüler in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter einigen der über 600 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Nutzung von Mobiltelefonen an Schulen existieren keine einheitlichen Regelungen. Fachleute diskutieren das Thema kontrovers. Unter älteren Schülern ist zehn Jahre nach der Markteinführung der Smartphones fast keiner mehr ohne. Jede Schule entscheidet selbst, wie sie den Handy-Gebrauch regelt, sagte ein Sprecher des Bildungsministerium in Schwerin. Riesige Unterschiede gibt es nicht, auch wenn die Bestimmungen vom kompletten Verbot der Handynutzung im Schulgebäude bis dahin reichen, dass die Geräte stummgeschaltet auf dem Tisch liegen dürfen.