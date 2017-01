Fußball : Hansa Rostock holt Stürmer Väyrynen von Dynamo Dresden

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist auf der Stürmersuche fündig geworden. Die Mecklenburger haben den 23 Jahre alten Finnen Tim Väyrynen vom Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2018 ausgestattet. «Er ist sehr schnell, torgefährlich und kopfballstark - bringt also alles mit, was einen guten Mittelstürmer ausmacht», sagte Hansas Sport-Vorstand René Schneider am Donnerstag.