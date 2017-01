Fußball : Hansa verlängert mit Trainer Brand

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Hansa Rostock setzt im Ringen um Erfolg auf Kontinuität. Der Fußball-Drittligist und Trainer Christian Brand werden auch über die Saison hinaus zusammenarbeiten. Mehr noch. Der frühere Hansa-Profi soll die sportlichen Geschicke beim einstigen Bundesligisten bis zum 30. Juni 2019 bestimmen. «Wir wollen hier beim FC Hansa etwas aufbauen, haben dafür einen genauen Plan und wollen zusammen mit Christian nun zielgerichtet daran arbeiten, den FC Hansa in eine erfolgreichere Zukunft zu führen», sagte Sportvorstand René Schneider nach der Vertragsverlängerung am Wochenende.

Der Europameister von 1996 lobte den 44-Jährigen in den höchsten Tönen. Brand sei «ein sehr akribischer, ehrgeiziger und vor allem fachlich äußerst kompetenter Trainer, der zudem den nötigen Teamgeist mitbringt». Christian Brand ist seit Dezember 2015 Cheftrainer bei den Mecklenburgern. In seinem ersten halben Jahr als Hansa-Trainer rettete der 44-Jährige den Club vor dem Abstieg.

Nach Abschluss der ersten Halbserie der laufenden Saison rangieren die Rostocker auf Rang 13. Sechs Punkte trennen die Hanseaten momentan von Relegationsrang drei, und sechs sind es auch bis zum ersten Abstiegsplatz.

Sollte Brand das Vertragsende erleben, wäre dies das beste Zeichen für eine Kontinuität, die den Hanseaten in jüngster Vergangenheit völlig abgegangen war. Vor dem gebürtigen Niedersachsen versuchten seit dem erneuten Absturz in die Drittklassigkeit 2012 insgesamt acht Übungsleiter, die Hanseaten wieder nach oben zu bringen. Vergeblich.

Brand will das nun schaffen: «Bei meinem Amtsantritt vor gut einem Jahr habe ich gesagt, dass ich fest daran glaube, dass wir die Kogge wieder auf Kurs bekommen. Die ersten kleinen Schritte in diese Richtung sind bereits gemacht, aber das soll und kann nur der Anfang sein.»

Für das perspektivische Unterfangen Aufstieg rekrutiert die sportliche Leitung auch neues Personal. Als vierter Neuzugang in der Winterpause wurde am Samstag Mittelfeldspieler Amaury Bischoff vom Ligarivalen Preußen Münster vorgestellt. «Mit ihm haben wir einen kreativen Allrounder gewinnen können, der mit seiner guten Spielübersicht, seiner hervorragenden Schusstechnik und seinem guten Passspiel unser Mittelfeld beleben wird und zudem ein Spezialist für Standardsituation ist», sagte René Schneider.

Der 29 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Bischoff bestritt für Münster 163 Punkt- und Pokalspiele. In den Tagen zuvor hatten die Mecklenburger bereits Stürmer Tim Väyrynen (23/Dynamo Dresden), Innenverteidiger Joshua Nadeau (22/vereinslos) und Mittelfeldspieler Christopher Quiring (26/1. FC Union Berlin) verpflichtet.

Quiring schoss am Samstag beim 1:0 (0:0) über Hertha BSC II auch gleich sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber, der die Vorbereitung mit vier Siegen in vier Spielen schadlos überstand. Erster Ligagegner ist am 28. Januar (14.00 Uhr) Aufsteiger Jahn Regensburg im heimischen Ostseestadion. Die Partie findet nach einem Urteil des DFB unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Hansa muss sich einen neuen Hauptsponsor suchen. Das Schweriner Reiseunternehmen (Kurzurlaub.de), das bei den Mecklenburgern seit 2014 auf der Trikotbrust wirbt, wird sein Engagement in dieser Form über das Vertragsende am Saisonende hinaus nicht verlängern. «Das Engagement als Hauptsponsor endet zwar nach drei sehr intensiven Jahren, aber wir haben uns auf eine abgewandelte Kooperation zu beidseitigem Nutzen geeinigt», sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien in einer Pressemitteilung.

