Prozesse : Hartz IV-Empfänger mit Gewerbe in Polen vor Gericht

Weil er 17 000 Euro Arbeitslosengeld II zu Unrecht bekommen haben soll, muss sich ein 39-jähriger Mann heute vor Gericht in Waren an der Müritz verantworten. Der Beschuldigte aus einem Dorf der Region soll das Hartz IV-Geld über 20 Monate bezogen haben, obwohl er ein Gewerbe in Polen betrieb und dort auch Frau und Kind hatte. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Der Fall sei dem Jobcenter aufgefallen, als ein anderer Harz IV-Empfänger Unterstützung für die gleiche Wohnung in dem Dorf beantragte.

