Handball : HC Empor Rostock ergibt sich: 14:36-Desaster in Nordhorn

Der HC Empor Rostock hat auf seiner Abschiedstour durch die 2. Handball-Bundesliga ein weiteres Gastgeschenk abgeliefert. Die als Absteiger feststehenden Mecklenburger unterlagen am Sonntag bei der HSG Nordhorn-Lingen desaströs mit 14:36 (7:22) und bleiben in dieser Saison auswärts sieglos. Norman Flödl (4) und Julius Heil (3) erzielten vor 2119 Zuschauern die meisten Tore für die Rostocker, die zum zehnten Mal in Serie verloren.