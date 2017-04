Handball : HC Empor Rostock hofft auf ersten Sieg in diesem Jahr

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock nimmt nach elf Niederlagen und einem Unentschieden erneut Anlauf auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Der abgeschlagene Tabellenletzte, der seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger feststeht, hofft dabei am Sonntag (16.30 Uhr) in der heimischen Ospa Arena gegen TuS Ferndorf auf den Wiedereinsatz von Aufbauspieler Kevin Lind. Der Winterneuzugang hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt. Dafür ist es fraglich, ob Linksaußen Michael Höwt seine Grippe bis zum Spieltag auskuriert hat.