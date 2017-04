Gesundheit : Hesse will Sport breiteren Raum an Ganztagsschulen geben

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Beim weiteren Ausbau der Ganztagsschulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Angebote für Sport und Spiel deutlich ausgedehnt werden. Als Kernelemente einer positiven und nachhaltigen Schulentwicklung und als zentrale Bestandteile der Gesundheitsförderung seien Bewegung, Sport und Spiel unabdingbar, sagte Bildungs- und Sportministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag bei der zweiten Landessportkonferenz in Schwerin. Zur erfolgreichen Umsetzung seien aber noch engere Kooperationen mit Sportvereinen und -verbänden nötig. Der Landessportbund sei bereit, betonte Präsident Andreas Bluhm. Schulen böten die beste Möglichkeit, Kinder frühzeitig für regelmäßiges Sporttreiben zu begeistern. Im derzeitigen Schulalltag komme Bewegung insgesamt aber noch viel zu kurz.

