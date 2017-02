Krankenhäuser : Hesse zu Personalentscheidungen am Uni-Klinikum Greifswald

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) will am Freitag in Greifswald die überraschenden Personalentscheidungen an der Spitze der Universitätsmedizin erläutern. Einen Tag nach der Abberufung des Ärztlichen Direktors des landeseigenen Universitätsklinikums hatte sich der Aufsichtsrat am Donnerstagabend auf einen Interimschef geeinigt. Bis zur ordentlichen Besetzung der Position werde der Greifswalder Chirurg, Professor Claus-Dieter Heidecke, die Funktion des Ärztlichen Vorstandes übernehmen, teilte das Ministerium in Schwerin mit. Zudem bekommt das Krankenhaus Unterstützung von der Universitätsmedizin Rostock.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 05:34 Uhr