Geschichte : Hilfe für Opfer von DDR-Psychiatrie und -Behindertenheimen

Wer als Minderjähriger in der DDR Leid und Unrecht in einem Behindertenheim oder in der Psychiatrie erlitten hat, kann seit Jahresbeginn Geld von der Stiftung «Anerkennung und Hilfe» bekommen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Schätzung der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, rund 1500 Betroffene, wie das Sozialministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Geschädigte können demnach eine einmalige Pauschale in Höhe von 9000 Euro erhalten. Wer sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, ohne dass dafür Beiträge gezahlt wurden, erhalte darüber hinaus eine einmalige Rentenersatzleistung von bis zu 5000 Euro.