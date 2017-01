Literatur : Hinstorff bringt Alfred-Wellm-Roman «Morisco» neu heraus

«Mir wurde das Buch vorgeschlagen und ich habe es skeptisch zu lesen begonnen», sagte der zuständige Lektor Thomas Gallien am Dienstag. «Doch dann wurde ich immer mehr reingezogen.» Hauptheld ist der Architekt Andreas Lenk, der in der DDR Plattenbauten errichtet und irgendwann erkennt, dass dies mit seinen Träumen nichts zu tun hat. Der große Bruch ist unausweichlich.

Zwar spiele das Buch in der DDR, sagte Gallien. Doch Zwänge und Anpassung seien in der heutigen Arbeitswelt aktuelle Themen. Alfred Wellm erreichte in der DDR mit Büchern wie «Pause für Wanzka» und «Pugowitza oder Die silberne Schlüsseluhr» ein breites Publikum.