Buntes : Hunderte beim Anbaden in der eiskalten Ostsee

Mit einem Sprung in die eiskalte Ostsee sind am Sonntag hunderte Wagemutige beim traditionellen Neujahrsanbaden in Boltenhagen und Kühlungsborn ins Jahr 2017 gestartet. In bunten, teils sehr freizügigen Kostümen zum Motto «Cowboy und Indianer» stürzten sich in Boltenhagen 304 Kinder, Frauen und Männer in die Fluten, wie Kurdirektorin Claudia Hörl sagte. Insgesamt 352 Badende zählten die Veranstalter in Kühlungsborn. Damit wurden trotz vergleichsweise milder Wassertemperaturen von vier bis fünf Grad die Vorjahresrekorde nicht geschafft. Mit neuen Sicherheitskonzepten sorgten die Orte indes für unfallfreies Anbaden, wie es hieß.