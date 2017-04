Regierung : Infrastrukturminister hofft auf neue Handelswege

Der Rostocker Hafen soll künftig eine größere Rolle im transkontinentalen Warenaustausch zwischen Asien und Europa spielen. Vier Logistikunternehmen aus Russland, Deutschland und Schweden unterzeichneten eine Absichtserklärung, das Projekt «Neue Seidenstraße» voranzutreiben, wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. Dazu solle der Norden Europas besser in bestehende Bahn-Netze eingebunden werden. «Der Hafen Rostock eignet sich als idealer Bündelungspunkt», sagte Pegel, der vergangene Woche in Moskau mit einer Wirtschaftsdelegation die Logistikmesse Transrussia besucht hatte.