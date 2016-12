Kriminalität : Jugendlicher schießt mit Softairpistole auf Kind

Zirkow (dpa/mv) - Ein 17-jähriger Jugendlicher soll in einem Freizeitpark in Zirkow bei Binz mit einer Softairpistole auf einen siebenjährigen Jungen geschossen und diesen leicht am Hals verletzt haben. Nach Angaben der Polizei von Freitag hat der junge Mann aber offenbar nicht gezielt geschossen. Die Befragung des mutmaßlichen Täters sei noch nicht erfolgt, das Motiv unklar.