Gesellschaft : Jugendweihen haben in Mecklenburg-Vorpommern begonnen

Neustrelitz/Woldegk (dpa/mv) - Die diesjährigen Jugendweihen haben am Ostersonnabend in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Erste Feiern gab es in Neustrelitz und Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit 65 Jugendlichen, wie eine Sprecherin des örtlichen Jugendweihe-Vereins sagte. Bis in den Frühsommer hinein sind landesweit mehr als 100 Festveranstaltungen geplant. Mehr als die Hälfte aller 14-Jährigen im Land nimmt daran teil.