Justiz : Justizministerin gibt Startschuss für elektronischen Rechtsverkehr

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bereits seit November lief der Testbetrieb unter anderem an den Landgerichten in Rostock und Stralsund. Er solle nun in den Regelbetrieb übergehen, sagte ein Ministeriumssprecher. In den kommenden Monaten soll das System an allen Gerichten im Land eingeführt werden.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 02:05 Uhr