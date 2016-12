Gesundheit : Keine neuen Vogelgrippe-Fälle: Kreis lockert Restriktionen

Die Vogelgrippe scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern abzuschwächen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hob am Dienstag nach Fristablauf die besonderen Sicherheitsvorschriften, die nach dem Ausbruch der Seuche Ende November bei Hausgeflügel in der Gemeinde Demen verhängt worden waren, vollständig auf. Neue Infektionen waren nicht bekannt geworden. Somit seien alle Restriktionsgebiete in Folge der Geflügelpest im Landkreis aufgehoben, teilte die Kreisverwaltung mit. Dennoch dürfen Hühner, Enten und Gänse weiterhin nicht ins Freie. Die strikte Stallpflicht bleibe bestehen, hieß es.