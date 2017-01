Landtag : Klausur der SPD-Landtagsfraktion: Geld und Schule Themen

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin/Stavenhagen (dpa/mv) - Nach der oppositionellen Linken startet auch die SPD-Landtagsfraktion mit einer zweitägigen Klausur die Vorbereitungen auf die Parlamentsarbeit im neuen Jahr. Die 26 SPD-Abgeordneten treffen sich von heute (10.00 Uhr) an in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) zu ihrem Arbeitstreffen. Wie der Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger sagte, sollen dabei erste Schwerpunkte für den neuen Doppelhaushalt der Jahre 2018/19 besprochen und parlamentarische Initiativen vorbereitet werden. Zudem wolle sich die Fraktion bei ihrem auswärtigen Treffen auch mit den Themen Schule und Inklusion, Mietpreisbremse, Theaterreform und Signalleuchten an Windkraftanlagen befassen. Breiten Raum nehme auch die Beratung zur erfolgreichen Integration von Zuwanderern ein.