Regierung : Kommunaler Finanzausgleich: Verhandlungen starten

Mit der Vorlage eines umfassenden Gutachtens will Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zu Beginn des neuen Jahres die Verhandlungen über den künftigen kommunalen Finanzausgleich starten. Die Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sei eines der größten und wichtigsten Reformvorhaben in seinem Ressort. «Da geht es nicht darum, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Wir müssen an die großen Hebel ran», betonte Caffier. Geplant ist, dass der neue Verteilungsmechanismus zum 1.1. 2018 greift. Trotz der zuletzt auch in Mecklenburg-Vorpommern reichlicher fließenden Kommunalsteuern können Städte und Dörfer ihre Ausgaben nicht selbst decken und hängen am Tropf von Bund und Land. Etwa 1,1 Milliarden Euro erhalten die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich.