Fußball : Konsolidierungspaket: FC Hansa Rostock spart weiter

Hansa Rostock spart weiter. Der finanzschwache Fußball-Drittligist wird nach eigenen Angaben aus einem weiteren Konsolidierungspaket einen Effekt von mindestens 335 000 Euro pro Jahr erzielen. Das teilte der Club am Freitagabend mit. «Bei unserem Amtsantritt betrug das strukturelle Defizit ca. 2 Millionen Euro je Saison in der 3. Liga. Wir haben in drei Sanierungs- und zwei Konsolidierungspaketen diese Lücke geschlossen, jedoch gleichzeitig die Mittel für den sportlichen Bereich deutlich erhöht», sagte Christian Hüneburg, Vorstand für Finanzen und Verwaltung, in einer Pressemitteilung.