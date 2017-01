Polizei : Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen

In der Güstrower Innenstadt ist ein 49-jähriger Mann in der Nacht zu Donnerstag an seiner Haustür überfallen worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Täter an der Tür des Mannes geklingelt und sofort auf den Bewohner eingeschlagen, nachdem dieser die Tür geöffnet hatte. Er habe Geld und ein Handy gefordert und sei anschließend ohne Beute geflohen. Der Bewohner musste laut Polizei wegen Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.