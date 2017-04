Kunst : Kunsthalle Rostock stellt NS-Kunst verfemte Werke gegenüber

In einer ungewöhnlichen Ausstellung zeigt die Kunsthalle Rostock in der Nazi-Zeit geförderte Kunst und auch damals verfemte Kunst. Die Schau wird am 29. April eröffnet. Sie hat den Titel «Artige Kunst. Kunst und Politik im Nationalsozialismus». Dabei soll der Titel «Artige Kunst» als Gegenbegriff zur diffamierenden NS-Terminologie der «entarteten Kunst» dazu anregen, über das Verhältnis von Kunst und Politik sowie Widerstand und Gehorsam nachzudenken, teilte die Kunsthalle am Dienstag mit.