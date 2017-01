Tourismus : Landeshauptstadt geht gegen Urteil zu Schiffsanleger vor

Die gerichtliche Auseinandersetzung um den geplanten Bau eines Fahrgastschiffanlegers in der Schlossbucht des Schweriner Sees geht in die nächste Runde. Die Landeshauptstadt kündigte Beschwerde gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin an, das der Stadt den geplanten Bau untersagt. «Darf der Schlossanleger nicht gebaut werden, können wir unsere wassertouristische Entwicklungskonzeption begraben», sagte der zuständige Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Ordnung in der Stadtverwaltung, Bernd Nottebaum, am Mittwoch. Die Beschwerde werde beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingelegt.