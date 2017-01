Geschichte : Landesweites Gedenken an Holocaust-Opfer

Am internationalen Holocaust-Gedenktag am Freitag wird vielerorts im Land an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Anlass für das Gedenken ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen diesmal verfolgte Homosexuelle. Veranstaltungen, Kranzniederlegungen, Theater- und Filmaufführungen sind unter anderem in Rostock, Greifswald, Schwerin, Ueckermünde, Hagenow und Waren geplant.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 14:10 Uhr