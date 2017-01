Wetter : Lastwagen legen Verkehr in Region Teterow fast völlig lahm

Schneefall und Glätte haben den Verkehr in der Mecklenburgischen Schweiz bei Teterow (Landkreis Rostock) am Freitagmorgen weitgehend zum Erliegen gebracht. Wie ein Polizeisprecher sagte, blockierten Lastwagen am Morgen den hügeligen Verkehrsknoten an drei Stellen. So kam ein Lkw auf der Brücke der Bundesstraße 104 über die Autobahn 19 Berlin-Rostock ins Rutschen und stellte sich quer. Der Verkehr nach Güstrow stand.