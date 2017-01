Schulen : Linke fordert mehr Sportunterricht

Schwerin (dpa/mv) - In der Diskussion um mehr Bewegung in Mecklenburg-Vorpommerns Schulen hat die oppositionelle Linke mehr Sportunterricht für die oberen Klassen gefordert. «Die Einführung der dritten Sportstunde ab Jahrgangsstufe sieben ist überfällig», sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Donnerstag.