Wetter : Linkspolitikerin Kassner fordert Sturmflut-Hilfe vom Bund

Die vorpommersche Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) hat unbürokratische Hilfe zur Beseitigung von Hochwasserschäden an der Ostsee gefordert. Dort, wo private Gebäude zerstört seien und oftmals Hochwasserschäden gar nicht mehr privat versichert werden könnten, müsse unkompliziert geholfen werden, forderte sie am Freitag. Wenn die von der Landesregierung in Aussicht gestellten Soforthilfen nicht ausreichten, um den Gemeinden an der Ostseeküste beim Wiederaufbau und den Sanierungsmaßnahmen zu unterstützen, müsse auch der Bund die Gemeinden finanziell und logistisch unterstützen. «Die Ostseebäder leben nun mal vom Tourismus und sind auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen», sagte Kassner.