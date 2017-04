Kriminalität : Mann bedroht Retter und Polizisten mit Messer

Ein 39-Jähriger hat in Burg Stargard bei Neubrandenburg Rettungskräfte und Polizisten mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser bedroht. «Der Mann konnte am Dienstagabend dann aber zum Glück festgenommen werden und es wurde niemand ernsthaft verletzt», sagte Polizeisprecherin Diana Mehlberg am Mittwoch in Neubrandenburg. Der polizeibekannte Mann hatte kurz vor Mitternacht wohl selbst Rettungskräfte angefordert. Als sie in die Wohnung kamen, wurden sie mit dem Messer bedroht und forderten Polizeihilfe an.