Prozesse : Mann soll Frau gefesselt und getötet haben: Prozess beginnt

Sie war gefesselt und offenbar zu Tode gepeitscht worden - knapp ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in Alt Rehse (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnt heute am Landgericht Neubrandenburg der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51 Jahre alten Lebensgefährten Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der Beschuldigte war mehrere Jahre vorher aus der Nähe von Stuttgart nach Alt Rehse gezogen. Der Computerfachmann soll seine 32-jährige Lebensgefährtin im Sommer 2016 gefesselt und derart mit einer Peitsche geschlagen haben, dass sie an den Verletzungen starb. Beide waren von Süddeutschland nach Alt Rehse gekommen.